Гроза сорвала тренировку и пресс‑конференцию Португалии на ЧМ

Команда базируется в Палм‑Бич‑Гарденс (Флорида, США). Резкое ухудшение погодных условий привело к отмене сразу двух мероприятий: запланированной тренировки и пресс‑конференции с участием полузащитника Матеуса Нунеса.
В целях безопасности были приняты следующие меры: палатку, установленную рядом с тренировочной базой, оперативно эвакуировали; журналистов и членов организационного комитета попросили переместиться к своим автомобилям.
Решение об отмене мероприятий было принято оперативно — приоритет отдали безопасности всех участников и сопровождающих лиц.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
В рамках группового этапа турнира Португалия сыграет с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня). Мачти пройдут в Хьюстоне и Майами.