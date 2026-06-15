Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026
16.06
Саудовская Аравия
:
Уругвай
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.52
П2
1.48
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швеция
5
:
Тунис
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2

Гроза сорвала тренировку и пресс‑конференцию Португалии на ЧМ

Сборная Португалии была вынуждена отменить вечернюю тренировку и пресс‑конференцию из‑за грозы, сообщает Mundo Deportivo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Команда базируется в Палм‑Бич‑Гарденс (Флорида, США). Резкое ухудшение погодных условий привело к отмене сразу двух мероприятий: запланированной тренировки и пресс‑конференции с участием полузащитника Матеуса Нунеса.

В целях безопасности были приняты следующие меры: палатку, установленную рядом с тренировочной базой, оперативно эвакуировали; журналистов и членов организационного комитета попросили переместиться к своим автомобилям.

Решение об отмене мероприятий было принято оперативно — приоритет отдали безопасности всех участников и сопровождающих лиц.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 национальных команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

В рамках группового этапа турнира Португалия сыграет с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня). Мачти пройдут в Хьюстоне и Майами.

Футбол. ЧМ-2026
17.06
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
12.00