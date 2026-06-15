Файзуллаев — о дебюте на ЧМ: С детства мечтал об этом

— Очень рад и волнуюсь. С детства мечтал об этом — и сейчас остался шаг до дебюта. Первый чемпионат мира, который помню, — Южная Африка-2010. Матч открытия, кстати, между теми же командами, что и сейчас, — Мексикой и ЮАР, судил наш узбекский арбитр Равшан Ирматов. Мне было шесть лет. Помню, как с папой на это смотрели и радовались, что наш человек — часть такого большого праздника. С того момента мечтал попасть на чемпионат мира и сыграть там.