Файзуллаев — о дебюте на ЧМ: С детства мечтал об этом

Сборная Узбекистана проведет первый матч группового этапа чемпионата мира 17 июня с Колумбией. Встреча пройдет в Мехико.
— Поздравляю со стартом первого чемпионата мира в вашей жизни. Что у вас сейчас на душе?
— Очень рад и волнуюсь. С детства мечтал об этом — и сейчас остался шаг до дебюта. Первый чемпионат мира, который помню, — Южная Африка-2010. Матч открытия, кстати, между теми же командами, что и сейчас, — Мексикой и ЮАР, судил наш узбекский арбитр Равшан Ирматов. Мне было шесть лет. Помню, как с папой на это смотрели и радовались, что наш человек — часть такого большого праздника. С того момента мечтал попасть на чемпионат мира и сыграть там.
— Была ли у вас специальная подготовка, связанная с первой игрой ЧМ-2026 в среднегорье? Ведь Мехико расположен на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.
— Нет. Вообще, слышал, что если прилететь туда вплотную к матчу, то это лучше, чем за пару-тройку дней. Потому что для полного привыкания в любом случае нужны две-три недели. А две следующих встречи у нас на другой высоте. Так что лучше прибыть туда как можно ближе к игре, — приводит слова Файзуллаева «Спорт-Экспресс».
Также на групповом этапе Узбекистан сыграет с Португалией (23 июня) и ДР Конго (27 июня).
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.