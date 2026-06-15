Клопп извинился перед Нагельсманом, назвав себя идиотом

Ранее Юрген Клопп, работающий на турнире в качестве экспертов, заявил, что Джамалу Мусиале стоит начать матч с Кюрасао на скамейке запасных, а в стартовый состав следует включить Дениза Ундава. Кроме того, Клопп отметил, что, «к счастью, состав по-прежнему выбирает Нагельсманн». После победы сборной Германии со счетом 7:1 Клопп лично обратился к Нагельсманну в эфире телевидения.
«Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Мы тоже неформально являемся частью команды и полностью на вашей стороне. Я уже нашел слово года — “по-прежнему”. Мне хотелось ударить себя по лицу за это, но было уже поздно, я находился в прямом эфире. Это просто сорвалось с языка и совершенно ничего не значит. Я понял одну вещь: послезавтра мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Ничего из сказанного не было направлено на то, чтобы помешать вашей работе», — заявил Клопп.
Незадолго до этого Нагельсманн спокойно отреагировал на критику со стороны экспертов, отметив, что Клопп добился больших успехов в футболе и имеет право высказывать свое мнение. После извинений главный тренер сборной Германии с улыбкой принял слова Клоппа и обменялся с ним рукопожатием.
20 июня во втором туре группы E команда Германии сыграет против сборной Кот‑д’Ивуара, а команда Эквадора — против сборной Кюрасао.
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Ливано Комененсия
21′
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти