Клопп извинился перед Нагельсманом, назвав себя идиотом

«Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Мы тоже неформально являемся частью команды и полностью на вашей стороне. Я уже нашел слово года — “по-прежнему”. Мне хотелось ударить себя по лицу за это, но было уже поздно, я находился в прямом эфире. Это просто сорвалось с языка и совершенно ничего не значит. Я понял одну вещь: послезавтра мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Ничего из сказанного не было направлено на то, чтобы помешать вашей работе», — заявил Клопп.