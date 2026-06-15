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Клопп извинился перед Нагельсманом, назвав себя идиотом

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принес извинения тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну за высказывания о составе национальной команды на чемпионате мира-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Юрген Клопп, работающий на турнире в качестве экспертов, заявил, что Джамалу Мусиале стоит начать матч с Кюрасао на скамейке запасных, а в стартовый состав следует включить Дениза Ундава. Кроме того, Клопп отметил, что, «к счастью, состав по-прежнему выбирает Нагельсманн». После победы сборной Германии со счетом 7:1 Клопп лично обратился к Нагельсманну в эфире телевидения.

«Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Мы тоже неформально являемся частью команды и полностью на вашей стороне. Я уже нашел слово года — “по-прежнему”. Мне хотелось ударить себя по лицу за это, но было уже поздно, я находился в прямом эфире. Это просто сорвалось с языка и совершенно ничего не значит. Я понял одну вещь: послезавтра мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Ничего из сказанного не было направлено на то, чтобы помешать вашей работе», — заявил Клопп.

Незадолго до этого Нагельсманн спокойно отреагировал на критику со стороны экспертов, отметив, что Клопп добился больших успехов в футболе и имеет право высказывать свое мнение. После извинений главный тренер сборной Германии с улыбкой принял слова Клоппа и обменялся с ним рукопожатием.

20 июня во втором туре группы E команда Германии сыграет против сборной Кот‑д’Ивуара, а команда Эквадора — против сборной Кюрасао.

Германия
7:1
Первый тайм: 3:1
Кюрасао
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
14.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68021 зритель
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Дик Адвокат
Голы
Германия
Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
6′
Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
38′
Кай Хаверц
45+5′
Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
47′
Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
68′
Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
78′
Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
88′
Кюрасао
Ливано Комененсия
21′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
6
Йозуа Киммих
83′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
73′
2
Антонио Рюдигер
10
Джамал Мусиала
64′
26
Дениз Ундав
4
Джонатан Та
73′
22
Давид Раум
23
Феликс Нмеча
73′
8
Леон Горецка
Кюрасао
1
Элой Ром
5
Шерел Флоранус
24
Деверон Фонвилль
8
Ливано Комененсия
7
Жуниньо Бакуна
10
Леандро Бакуна
23
Рихедли Базур
18
Армандо Обиспо
21
Тахит Чонг
83′
19
Джервейн Кастанер
9
Юрген Локадиа
65′
16
Джеарл Маргарита
12
Сонтье Хансен
46′
11
Джереми Антониссе
Статистика
Германия
Кюрасао
Удары (всего)
27
8
Удары в створ
12
2
Угловые
8
1
Фолы
18
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти