Капитан сборной Ирана пожаловался на вопросы о политике на ЧМ

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Ирана встретится с национальной командой Новой Зеландии. Игра состоится в ночь на 16 июня в США. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4 часа утра по московскому времени.
«Никто не задавал мне вопросов о футболе… А ведь завтра мы играем против отличной команды Новой Зеландии. Я очень надеюсь, что это будет хорошая игра. А что касается политики, то для политических пресс-конференций журналистам нужно отправиться в другие города. Мы очень уважаем Новую Зеландию и хотим, чтобы матч получился хорошим», — сказал Тареми.
Мехди Тареми является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Ирана. Он провел за национальную команду 105 матчей и забил 60 голов. 33-летний нападающий, выступающий за «Олимпиакос», принимал участие в ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. Ранее форвард играл за такие клубы как тегеранский «Персеполис», катарскую «Аль-Гарафу», португальские «Риу-Аве» и «Порту» и миланский «Интер».
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет также с командами Бельгии (21 июня) и Египта (26 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле. В мае стало известно, что тренировочная база была перенесена из американского Тусона (штат Аризона) в мексиканскую Тихуану, расположенную у границы с США. Сборная Ирана будет прибывать в США только в дни матчей.