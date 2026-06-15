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Капитан сборной Ирана пожаловался на вопросы о политике на ЧМ

Капитан национальной команды Мехди Тареми высказался об атмосфере, с которой его команда столкнулась на ЧМ-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Ирана встретится с национальной командой Новой Зеландии. Игра состоится в ночь на 16 июня в США. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4 часа утра по московскому времени.

«Никто не задавал мне вопросов о футболе… А ведь завтра мы играем против отличной команды Новой Зеландии. Я очень надеюсь, что это будет хорошая игра. А что касается политики, то для политических пресс-конференций журналистам нужно отправиться в другие города. Мы очень уважаем Новую Зеландию и хотим, чтобы матч получился хорошим», — сказал Тареми.

Мехди Тареми является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Ирана. Он провел за национальную команду 105 матчей и забил 60 голов. 33-летний нападающий, выступающий за «Олимпиакос», принимал участие в ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. Ранее форвард играл за такие клубы как тегеранский «Персеполис», катарскую «Аль-Гарафу», португальские «Риу-Аве» и «Порту» и миланский «Интер».

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет также с командами Бельгии (21 июня) и Египта (26 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле. В мае стало известно, что тренировочная база была перенесена из американского Тусона (штат Аризона) в мексиканскую Тихуану, расположенную у границы с США. Сборная Ирана будет прибывать в США только в дни матчей.

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