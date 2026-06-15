Капитан сборной Ирана пожаловался на вопросы о политике на ЧМ

«Никто не задавал мне вопросов о футболе… А ведь завтра мы играем против отличной команды Новой Зеландии. Я очень надеюсь, что это будет хорошая игра. А что касается политики, то для политических пресс-конференций журналистам нужно отправиться в другие города. Мы очень уважаем Новую Зеландию и хотим, чтобы матч получился хорошим», — сказал Тареми.