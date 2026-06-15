Главный тренер сборной Туниса уволен после поражения от Швеции

Сабри Лямуши руководит сборной Туниса с января. Под его руководством Тунис провел всего пять матчей, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Ранее он тренировал сборную Кот-д’Ивуара, «Ренн», «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», а также клубы в Катаре и Саудовской Аравии.