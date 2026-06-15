Главный тренер сборной Туниса уволен после поражения от Швеции

В ночь на 15 июня команда Туниса потерпела разгромное поражение от сборной Швеции (1:5) в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2026 года.
Сабри Лямуши руководит сборной Туниса с января. Под его руководством Тунис провел всего пять матчей, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Ранее он тренировал сборную Кот-д’Ивуара, «Ренн», «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», а также клубы в Катаре и Саудовской Аравии.
В двух оставшихся матчах группы F сборная Туниса встретится с Японией (21 июня) и Нидерландами (26 июня).
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
15.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA, 50987 зрителей
Главные тренеры
Грэм Поттер
Сабри Лямуши
Голы
Швеция
Ясин Айяри
7′
Александер Исак
(Виктор Дьекереш)
30′
Виктор Дьекереш
(Александер Исак)
59′
Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
84′
Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
90+6′
Тунис
Омар Рекик
(Ханнибал Межбри)
43′
Составы команд
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
18
Ясин Айяри
17
Виктор Дьекереш
21
Александр Бернхардссон
90′
8
Даниэль Свенссон
5
Габриэль Гудмундссон
64′
7
Лукас Бергвалль
16
Йеспер Чельстрем
84′
19
Маттиас Сванберг
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Эллиот Строуд
9
Александер Исак
90′
11
Энтони Эланга
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
2
Али Абди
3
Монтассар Тальби
10
Ханнибал Межбри
4
Омар Рекик
21
Мохамед Амин Бен Амида
20
Ян Валери
72′
15
Хадж Махмуд
13
Рани Хедира
54′
84′
11
Исмаэль Гарби
17
Элье Схири
72′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
72′
26
Себастьян Тунекти
25
Анис Слимане
84′
19
Фирас Шауат
Статистика
Швеция
Тунис
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
7
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
7
2
Угловые
4
2
Фолы
10
8
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти