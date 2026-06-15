Ван Дейк: Не нравится, когда идет реклама в паузах на водопой

«Перерывы на питье — это довольно интересная тема, потому что я смотрел почти все матчи до сегодняшнего дня, и каждый раз, когда начинается реклама, мне это не очень нравится. Думаю, для нейтральных зрителей, смотрящих телевизор, это тоже не очень хорошо. Так что, если на улице действительно жарко, конечно, было бы неплохо их вводить, но, на мой взгляд, к каждому матчу нужно подходить индивидуально», — приводит слова Ван Дейка Би‑би‑си.
В ночь на 15 июня Нидерланды сыграли вничью с командой Японии в группе F на ЧМ‑2026 со счетом 2:2. Ван Дейк забил гол и был признан лучшим игроком встречи.
Вирджил Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. На счету 34-летнего защитника 374 матча за «красных» во всех турнирах, в которых он забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач. В составе «Ливерпуля» нидерландец становился победителем чемпионата Англии, Кубка страны, Кубка лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов.
До перехода в «Ливерпуль» ван Дейк играл за «Саутгемптон», шотландский «Селтик», а также на родине за «Гронинген» и «Виллем II». На его счету 93 матча и 13 голов в составе сборной Нидерландов.
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти