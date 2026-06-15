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Ван Дейк: Не нравится, когда идет реклама в паузах на водопой

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк заявил, что ему не нравится реклама во время перерывов на водопой в матчах чемпионата мира‑2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Перерывы на питье — это довольно интересная тема, потому что я смотрел почти все матчи до сегодняшнего дня, и каждый раз, когда начинается реклама, мне это не очень нравится. Думаю, для нейтральных зрителей, смотрящих телевизор, это тоже не очень хорошо. Так что, если на улице действительно жарко, конечно, было бы неплохо их вводить, но, на мой взгляд, к каждому матчу нужно подходить индивидуально», — приводит слова Ван Дейка Би‑би‑си.

В ночь на 15 июня Нидерланды сыграли вничью с командой Японии в группе F на ЧМ‑2026 со счетом 2:2. Ван Дейк забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

Вирджил Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. На счету 34-летнего защитника 374 матча за «красных» во всех турнирах, в которых он забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач. В составе «Ливерпуля» нидерландец становился победителем чемпионата Англии, Кубка страны, Кубка лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов.

До перехода в «Ливерпуль» ван Дейк играл за «Саутгемптон», шотландский «Селтик», а также на родине за «Гронинген» и «Виллем II». На его счету 93 матча и 13 голов в составе сборной Нидерландов.

Нидерланды
2:2
Первый тайм: 0:0
Япония
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
14.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роналд Куман
Хадзимэ Мориясу
Голы
Нидерланды
Виргил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
51′
Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
64′
Япония
Кейто Накамура
(Такэфуса Кубо)
57′
Даити Камада
(Коки Огава)
88′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
15
Микки ван де Вен
90+1′
21
Френки де Йонг
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
8
Райан Гравенберх
81′
5
Натан Аке
14
Тиджани Рейндерс
70′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
70′
26
Квинтен Тимбер
24
Крисенсио Саммервилл
61′
70′
10
Мемфис Депай
83′
11
Коди Гакпо
85′
19
Брайан Бробби
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
13
Кейто Накамура
24
Кайсю Сано
15
Даити Камада
16
Цуйоси Ватанабе
75′
2
Юкинари Сугавара
10
Рицу Доан
75′
22
Такэхиро Томиясу
18
Аясэ Уэда
84′
26
Кенто Сиогаи
8
Такэфуса Кубо
75′
19
Коки Огава
11
Дайдзэн Маэда
66′
14
Дзюня Ито
Статистика
Нидерланды
Япония
Желтые карточки
3
0
Голевые моменты
3
3
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
6
3
Угловые
5
4
Фолы
7
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти