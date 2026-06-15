Ван Дейк: Не нравится, когда идет реклама в паузах на водопой

«Перерывы на питье — это довольно интересная тема, потому что я смотрел почти все матчи до сегодняшнего дня, и каждый раз, когда начинается реклама, мне это не очень нравится. Думаю, для нейтральных зрителей, смотрящих телевизор, это тоже не очень хорошо. Так что, если на улице действительно жарко, конечно, было бы неплохо их вводить, но, на мой взгляд, к каждому матчу нужно подходить индивидуально», — приводит слова Ван Дейка Би‑би‑си.