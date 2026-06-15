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В Белом доме рассказали, посетит ли Трамп матчи ЧМ-2026

Как заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани, Дональд Трамп может в любой момент принять решение посетить один из матчей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Что я могу сказать вам о моем боссе и человеке, с которым мы дружим более 30 лет, так это то, что он любит интригу. Так что все, что я вам скажу, это просто следите за новостями. С президентом Трампом вас всегда ждут сюрпризы», — сказал Эндрю Джулиани в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос о том, планирует ли Трамп присутствовать на встречах турнира. При этом он отметил, что график президента в данный момент очень загружен.

«Трамп участвует в самых разных крупных мероприятиях и, очевидно, сосредоточен, знаете ли, на наиболее насущных политических вопросах», — добавил чиновник.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.