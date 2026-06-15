В Белом доме рассказали, посетит ли Трамп матчи ЧМ-2026

«Что я могу сказать вам о моем боссе и человеке, с которым мы дружим более 30 лет, так это то, что он любит интригу. Так что все, что я вам скажу, это просто следите за новостями. С президентом Трампом вас всегда ждут сюрпризы», — сказал Эндрю Джулиани в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос о том, планирует ли Трамп присутствовать на встречах турнира. При этом он отметил, что график президента в данный момент очень загружен.