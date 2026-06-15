ФИФА позволит Трампу лично вручить кубок за победу победителям ЧМ

ФИФА сделает исключение для Дональда Трампа и позволит ему лично вручить трофей победителю чемпионата мира, сообщает talkSPORT.
По действующему протоколу ФИФА кубок обычно размещается на постаменте, после чего его поднимает один из игроков чемпионской команды и выносит к партнёрам для совместного празднования.
По данным источников, Трамп сам сможет выбрать формат участия в церемонии — либо присоединиться к празднованию вместе с футболистами, либо остаться в стороне рядом с другими официальными лицами. Также на мероприятии будут присутствовать представители стран-организаторов турнира — Мексики и Канады.
Ранее в 2025 году в США прошёл первый клубный чемпионат мира по новому формату, победителем которого стал лондонский «Челси». После финала Трамп лично вручил трофей игрокам и остался на сцене во время их празднования.
Финальный матч чемпионата мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля в Нью-Йорке.