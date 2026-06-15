Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026
16.06
Саудовская Аравия
:
Уругвай
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.60
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026
16.06
Иран
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
0
:
Кабо-Верде
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швеция
5
:
Тунис
1
П1
X
П2

ФИФА позволит Трампу лично вручить кубок за победу победителям ЧМ

Финал состоится 19 июля в Нью-Йорке.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

ФИФА сделает исключение для Дональда Трампа и позволит ему лично вручить трофей победителю чемпионата мира, сообщает talkSPORT.

По действующему протоколу ФИФА кубок обычно размещается на постаменте, после чего его поднимает один из игроков чемпионской команды и выносит к партнёрам для совместного празднования.

По данным источников, Трамп сам сможет выбрать формат участия в церемонии — либо присоединиться к празднованию вместе с футболистами, либо остаться в стороне рядом с другими официальными лицами. Также на мероприятии будут присутствовать представители стран-организаторов турнира — Мексики и Канады.

Ранее в 2025 году в США прошёл первый клубный чемпионат мира по новому формату, победителем которого стал лондонский «Челси». После финала Трамп лично вручил трофей игрокам и остался на сцене во время их празднования.

Финальный матч чемпионата мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля в Нью-Йорке.