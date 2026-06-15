Дешам: Явным фаворитом ЧМ-2026 является Испания. Я не сомневаюсь

"Впереди, как всегда, долгий и трудный путь. Очевидно, что у Франции есть потенциал высочайшего уровня. Судя по результатам, достигнутым на двух последних чемпионатах мира, и несмотря на то, что целое поколение завершило карьеру, и сейчас идет обновление, у меня много высококлассных игроков, но для некоторых это будет первый чемпионат мира.