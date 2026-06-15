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Дешам: Явным фаворитом ЧМ-2026 является Испания. Я не сомневаюсь

Дидье Дешам назвал главного фаворита.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира — 2026 и выделил главного претендента на победу в турнире.

"Впереди, как всегда, долгий и трудный путь. Очевидно, что у Франции есть потенциал высочайшего уровня. Судя по результатам, достигнутым на двух последних чемпионатах мира, и несмотря на то, что целое поколение завершило карьеру, и сейчас идет обновление, у меня много высококлассных игроков, но для некоторых это будет первый чемпионат мира.

Я не собираюсь считать себя или французскую команду сильнее остальных. Это всегда более или менее одни и те же команды, но явным фаворитом является Испания. В этом я не сомневаюсь", — приводит слова Дешама RMC Sport.

На групповом этапе ЧМ-2026 французы встретятся со сборной Сенегала 16 июня, а также сыграют против Ирака (23 июня) и Норвегии (26 июня).