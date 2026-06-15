Вратарь Кабо-Верде расплакался после ничьей с Испанией на ЧМ-2026

Возинья выступает за португальский «Шавеш», который играет во второй лиге. По данным Transfermarkt, его контракт действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Ранее он защищал цвета кипрского АЕЛа, словацкого «Тренчина», молдавского «Зимбру» и португальского «Жил Висенте».