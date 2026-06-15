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Вратарь Кабо-Верде расплакался после ничьей с Испанией на ЧМ-2026

Его признали лучшим игроком матча.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья эмоционально воспринял ничью с Испанией в групповом этапе чемпионата мира-2026. Матч прошёл в Атланте (США) и завершился со счётом 0:0. За игру голкипер совершил семь спасений и был признан лучшим игроком встречи. После финального свистка 40-летний вратарь не сдержал слёз.

Возинья выступает за португальский «Шавеш», который играет во второй лиге. По данным Transfermarkt, его контракт действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Ранее он защищал цвета кипрского АЕЛа, словацкого «Тренчина», молдавского «Зимбру» и португальского «Жил Висенте».

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) признала Возинью лучшим игроком матча группового этапа против Испании.

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Статистика
Испания
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
27
6
Удары в створ
7
1
Угловые
11
1
Фолы
10
1
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти