Рианчо раскритиковал игру сборной Испании: Это просто катастрофа

Бывший тренер московского «Спартака» испанец резко высказался о выступлении сборной Испании в первом туре группового этапа ЧМ-2026. Действующие чемпионы Европы не сумели обыграть Кабо-Верде (0:0), и, по мнению специалиста, продемонстрировали крайне слабую игру.
По его словам, команда выглядела растерянной и не понимала, в какой футбол ей играть. Он отметил, что при сохранении такой интенсивности Испании будет сложно обыгрывать любых соперников.
"Испания играла очень-очень плохо. Они не понимали, во что хотят играть. Если испанцы не поменяют интенсивность, то не только Кабо-Верде, а всех соперников будет невозможно обыграть.
Это просто катастрофа! Очень плохая игра. Не знаю, почему они не играли интенсивно, не играли 1 в 1 на флангах. Испания была не похожа сама на себя.
Думаю, если испанцы ничего не поменяют, то могут быстро поехать домой — 100 процентов", — сказал Рианчо в беседе со Sport24.
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
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- Капитан команды
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти