На вратаря Кабо-Верде за вечер подписалось больше 1 млн человек

«Мы очень много трудились ради этого момента, воплотили свою мечту, вся команда заслужила это своей работой. Все игроки счастливы. У Испании одна из лучших сборных в мире. Нам удалось добыть ничью. Мы счастливы этому результату и теперь продолжим работать дальше. Я всю жизнь мечтал об этом моменте, работал всю жизнь, чтобы быть здесь и помогать команде своим опытом пробиться сюда, на чемпионат мира в США», — приводит слова Возиньи после матча аккаунт Ataque Futbolero в соцсети Х.