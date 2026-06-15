На вратаря Кабо-Верде за вечер подписалось больше 1 млн человек

15 июня сборная Кабо-Верде неожиданно добилась ничьей с Испанией в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 — 0:0.
Ключевой фигурой встречи стал 40-летний голкипер Кабо-Верде, выступающий во второй лиге Португалии. Он совершил 7 спасений и был признан лучшим игроком матча.
После финального свистка портал Caze TV опубликовал Instagram-аккаунт вратаря (сервис принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ — Sport24) и призвал подписаться на него. Результат оказался стремительным: всего за несколько минут число его подписчиков увеличилось примерно с 50 тысяч до 1,5 миллиона.
Капитан Кабо-Верде Райан Мендес был заметно удивлён, когда в послематчевом интервью ему показали, насколько выросла аудитория у голкипера, который буквально за считанные часы из малоизвестного футболиста превратился в одного из героев встречи.
Он прокомментировал свой успех после матча.
«Мы очень много трудились ради этого момента, воплотили свою мечту, вся команда заслужила это своей работой. Все игроки счастливы. У Испании одна из лучших сборных в мире. Нам удалось добыть ничью. Мы счастливы этому результату и теперь продолжим работать дальше. Я всю жизнь мечтал об этом моменте, работал всю жизнь, чтобы быть здесь и помогать команде своим опытом пробиться сюда, на чемпионат мира в США», — приводит слова Возиньи после матча аккаунт Ataque Futbolero в соцсети Х.
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти