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«Италии здесь нет, а мы есть». Капитан Иордании — о ЧМ-2026

Капитан сборной Иордании по футболу Эхсан Хаддад гордится тем, что его команда впервые пробилась на чемпионат мира. Об этом сообщает Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Мы благодарны судьбе за такую возможность — впервые в истории Иордании сыграть на чемпионате мира. Мы не ощущаем давления, нас переполняет гордость. Попасть на такой турнир — это исполнение мечты. Все игроки в мире мечтают об этом. Конечно, у нас разный опыт. Но мы уверены в себе, а гордость перевешивает давление.

Италии, четырехкратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Никто не ожидает, что Иордания станет чемпионом или выйдет в финал. На нас лежит ответственность за страну, но давления мы не чувствуем», — сказал Хаддад.

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, уступив Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы пропускают третий чемпионат мира подряд — последний раз они играли на ЧМ-2014 в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.

Свой первый матч на ЧМ-2026 сборная Иордании сыграет в Сан-Франциско против команды Австрии. Встреча пройдет в среду, 17 июня. Начало матча — в 07:00 по московскому времени.

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