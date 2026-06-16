«Италии здесь нет, а мы есть». Капитан Иордании — о ЧМ-2026

«Мы благодарны судьбе за такую возможность — впервые в истории Иордании сыграть на чемпионате мира. Мы не ощущаем давления, нас переполняет гордость. Попасть на такой турнир — это исполнение мечты. Все игроки в мире мечтают об этом. Конечно, у нас разный опыт. Но мы уверены в себе, а гордость перевешивает давление.



Италии, четырехкратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Никто не ожидает, что Иордания станет чемпионом или выйдет в финал. На нас лежит ответственность за страну, но давления мы не чувствуем», — сказал Хаддад.