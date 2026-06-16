СМИ: ФИФА разрешит Трампу быть с чемпионами при поднятии кубка

Традиционный протокол ФИФА предусматривает следующий порядок действий на церемонии награждения: трофей остается на постаменте, после чего капитан команды забирает его и несет на пьедестал к остальным игрокам. Однако, по данным источника, в ФИФА готовы сделать исключение для президента США.
Федерация уже уведомила Трампа о своем желании. Ему предстоит передать кубок будущим чемпионам. В церемонии также примут участие представители Мексики и Канады. По информации TalkSport, ФИФА предоставит президенту свободу выбора: он сам решит, остаться ли с командой во время церемонии или присоединиться к другим руководителям.
Источники в Белом доме предполагают, что Трамп, скорее всего, вновь предпочтет отпраздновать победу вместе с командой‑чемпионом. Подобный шаг президент уже предпринимал год назад: тогда он участвовал в награждении английского клуба «Челси» за победу в клубном чемпионате мира, который проходил на территории США.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.