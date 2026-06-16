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СМИ: ФИФА разрешит Трампу быть с чемпионами при поднятии кубка

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет возражать против того, чтобы президент США Дональд Трамп вручил трофей чемпионата мира капитану команды‑победителя и остался на пьедестале во время поднятия кубка. Об этом сообщает портал TalkSport.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Традиционный протокол ФИФА предусматривает следующий порядок действий на церемонии награждения: трофей остается на постаменте, после чего капитан команды забирает его и несет на пьедестал к остальным игрокам. Однако, по данным источника, в ФИФА готовы сделать исключение для президента США.

Федерация уже уведомила Трампа о своем желании. Ему предстоит передать кубок будущим чемпионам. В церемонии также примут участие представители Мексики и Канады. По информации TalkSport, ФИФА предоставит президенту свободу выбора: он сам решит, остаться ли с командой во время церемонии или присоединиться к другим руководителям.

Источники в Белом доме предполагают, что Трамп, скорее всего, вновь предпочтет отпраздновать победу вместе с командой‑чемпионом. Подобный шаг президент уже предпринимал год назад: тогда он участвовал в награждении английского клуба «Челси» за победу в клубном чемпионате мира, который проходил на территории США.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.