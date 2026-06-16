В США призвали фанатов не украшать статую Рокки из-за проклятия

«Делегациям из Бразилии, Гаити, Франции, Ирака, Кюрасао, Хорватии и Ганы: Пенсильвания приветствует вас и желает удачи в предстоящих матчах чемпионата мира по футболу в Филадельфии. Как гостеприимные хозяева мы бы хотели поделиться о задокументированном явлении в Филадельфии — “проклятии статуи Рокки”. Мы сожалеем, что не предоставили эту информацию ранее. Неоднократно статуя украшалась в цвета команд американского футбола, и эти команды в итоге проигрывали. Болельщики сборной Эквадора “одели” статую в прошлые выходные. Совпадение? История говорит, что нет», — сказано в заявлении местных властей.