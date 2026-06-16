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В США призвали фанатов не украшать статую Рокки из-за проклятия

Власти штата Пенсильвания призвали болельщиков не надевать на статую Рокки Бальбоа в Филадельфии спортивную атрибутику из-за возможного проклятия.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Делегациям из Бразилии, Гаити, Франции, Ирака, Кюрасао, Хорватии и Ганы: Пенсильвания приветствует вас и желает удачи в предстоящих матчах чемпионата мира по футболу в Филадельфии. Как гостеприимные хозяева мы бы хотели поделиться о задокументированном явлении в Филадельфии — “проклятии статуи Рокки”. Мы сожалеем, что не предоставили эту информацию ранее. Неоднократно статуя украшалась в цвета команд американского футбола, и эти команды в итоге проигрывали. Болельщики сборной Эквадора “одели” статую в прошлые выходные. Совпадение? История говорит, что нет», — сказано в заявлении местных властей.

Бронзовая статуя Рокки Бальбоа установлена у ступеней художественного музея Филадельфии и является одним из главных туристических мест города. Место обрело популярность после выхода фильма «Рокки» в 1976 году, в котором главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне. Перед важными матчами фанаты нередко надевают на статую Рокки атрибутику своих клубов, а «проклятие Рокки» считается как шутливым объяснением последующих поражений.

В матче 1-го тура сборная Эквадора в Филадельфии уступила команде Кот-д'Ивуара (0:1). В Филадельфии пройдут еще четыре матча группового этапа и одна игра ⅛ финала.