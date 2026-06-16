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Роднина: в футболе мы не лидеры, на ЧМ-2026 успеха бы не сыскали

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила шансы сборной России по футболу на чемпионате мира. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Как бы выступила наша сборная на ЧМ-2026, если бы не отстранение? В футболе мы не лидеры. А за период отстранения ещё больше отстали. Так что успеха бы не сыскали», — сказала Роднина.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

За время отстранения сборная России сыграла семь матчей с командами-участницами ЧМ-2026 и сумела выиграть лишь в двух из них — против Ирака (2:0) в марте 2023 года и против Ирана (2:1) в ноябре 2025 года. Также российская сборная играла с Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Катаром (1:1), Иорданией (0:0) и Египтом (0:1).

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.