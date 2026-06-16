Роднина: в футболе мы не лидеры, на ЧМ-2026 успеха бы не сыскали

За время отстранения сборная России сыграла семь матчей с командами-участницами ЧМ-2026 и сумела выиграть лишь в двух из них — против Ирака (2:0) в марте 2023 года и против Ирана (2:1) в ноябре 2025 года. Также российская сборная играла с Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Катаром (1:1), Иорданией (0:0) и Египтом (0:1).