Роднина: в футболе мы не лидеры, на ЧМ-2026 успеха бы не сыскали

«Как бы выступила наша сборная на ЧМ-2026, если бы не отстранение? В футболе мы не лидеры. А за период отстранения ещё больше отстали. Так что успеха бы не сыскали», — сказала Роднина.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
За время отстранения сборная России сыграла семь матчей с командами-участницами ЧМ-2026 и сумела выиграть лишь в двух из них — против Ирака (2:0) в марте 2023 года и против Ирана (2:1) в ноябре 2025 года. Также российская сборная играла с Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Катаром (1:1), Иорданией (0:0) и Египтом (0:1).
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.