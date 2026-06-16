Тренер сборной Ирака пообещал удивить мир в матче с Норвегией

Встреча группы I между сборными Ирака и Норвегии пройдет в ночь на 17 июня по московскому времени в Фоксборо.
«Мы должны верить в себя, должны выйти на поле и смело играть. Квалификации недостаточно. Я хочу большего. Нам нужно лишь победить и не проиграть. Мы должны показать свой лучший результат и попытаться удивить мир», — приводит слова Арнольда France 24.
Сборная Норвегии занимает 31-е место в рейтинге сборных ФИФА. Команда попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В отборе норвежцы выиграли все восемь матчей, а лидер команды Эрлинг Холанд забил 16 голов.
Также Арнольд высказался о Холанде:
«Он выдающийся игрок. Мне действительно нравится, как он играет. Холанд — просто невероятный нападающий под номером девять. Мы должны верить в себя, и чего мы точно не должны делать, так это бояться выходить на поле и играть против соперников».
Ирак сыграет на чемпионате мира во второй раз. Впервые команда попала на ЧМ в 1986 году. Тогда сборная Ирака не смогла выйти из группы. Команда занимает 48-е место в рейтинге ФИФА.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.