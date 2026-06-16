Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.50
П2
6.80
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.00
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
0
:
Кабо-Верде
0
П1
X
П2

Тренер сборной Ирака пообещал удивить мир в матче с Норвегией

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд высказался в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года с Норвегией.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча группы I между сборными Ирака и Норвегии пройдет в ночь на 17 июня по московскому времени в Фоксборо.

«Мы должны верить в себя, должны выйти на поле и смело играть. Квалификации недостаточно. Я хочу большего. Нам нужно лишь победить и не проиграть. Мы должны показать свой лучший результат и попытаться удивить мир», — приводит слова Арнольда France 24.

Сборная Норвегии занимает 31-е место в рейтинге сборных ФИФА. Команда попала в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В отборе норвежцы выиграли все восемь матчей, а лидер команды Эрлинг Холанд забил 16 голов.

Также Арнольд высказался о Холанде:

«Он выдающийся игрок. Мне действительно нравится, как он играет. Холанд — просто невероятный нападающий под номером девять. Мы должны верить в себя, и чего мы точно не должны делать, так это бояться выходить на поле и играть против соперников».

Ирак сыграет на чемпионате мира во второй раз. Впервые команда попала на ЧМ в 1986 году. Тогда сборная Ирака не смогла выйти из группы. Команда занимает 48-е место в рейтинге ФИФА.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.00
П2
1.22