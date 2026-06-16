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Пулишич рассказал о своем состоянии после травмы на ЧМ

Полузащитник «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич высказался о своей травме, которую получил в первом матче национальной команды на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первой встрече турнира сборная США обыграла Парагвай со счетом 4:1. Пулишич в этом матче отметился результативной передачей. Футболист получил травму икроножной мышцы и был заменен в перервые.

— В первом тайме я получил небольшой ушиб, поэтому очень надеюсь, что ничего страшного. Соблюдаю меры предосторожности, но надеюсь, что в ближайшие несколько дней все будет хорошо. Беспокоит задняя часть ноги, область икроножной мышцы. Но у меня уже были подобные повреждения, и я сохраняю оптимизм. Думаю, ничего страшного нет, — приводит слова Пулишича ESPN.

В следующем матче сборная США сыграет с Австралией. Встреча пройдет 19 июня в Сиэтле.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


США
4:1
Первый тайм: 3:0
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
13.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Густаво Альфаро
Голы
США
Дамиан Бобадилья
7′
Фоларин Балогун
(Кристиан Пулишич)
31′
Фоларин Балогун
(Малик Тилльман)
45+5′
Джованни Рейна
(Алекс Фримен)
90+8′
Парагвай
Маурисиу
(Хулио Энкисо)
73′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
8
Уэстон Маккенни
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
4
Тайлер Адамс
59′
2
Сержиньо Дест
72′
9
Рикардо Пепи
10
Кристиан Пулишич
46′
14
Себастиан Берхалтер
20
Фоларин Балогун
72′
21
Тимоти Веа
17
Малик Тилльман
82′
7
Джованни Рейна
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
90+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
19
Хулио Энкисо
4
Хуан Хосе Касерес
10′
79′
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
79′
80′
17
Каку
10
Мигель Альмирон
53′
79′
7
Рамон Соса
16
Дамиан Бобадилья
46′
11
Маурисиу
9
Антонио Санабрия
62′
18
Алекс Арсе
88′
Статистика
США
Парагвай
Желтые карточки
1
5
Голевые моменты
4
1
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
6
1
Угловые
3
1
Фолы
13
17
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти