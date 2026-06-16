Пулишич рассказал о своем состоянии после травмы на ЧМ

— В первом тайме я получил небольшой ушиб, поэтому очень надеюсь, что ничего страшного. Соблюдаю меры предосторожности, но надеюсь, что в ближайшие несколько дней все будет хорошо. Беспокоит задняя часть ноги, область икроножной мышцы. Но у меня уже были подобные повреждения, и я сохраняю оптимизм. Думаю, ничего страшного нет, — приводит слова Пулишича ESPN.