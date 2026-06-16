Турецкого комментатора отстранили от работы на ЧМ после ошибки

По информации источника, причиной отстранения комментатора стали ошибки, допущенные им во время матча между сборными Ирана и Новой Зеландии (2:2). В течение нескольких минут Чимен путал команды, ошибочно называя игроков одной сборной представителями другой. Работа комментатора вызвала широкий резонанс в турецких социальных сетях.
Телеканал TRT назвал произошедшее неприемлемым с точки зрения стандартов вещания и принес извинения зрителям. В организации сообщили, что по факту ошибки начаты административные и инспекционные процедуры.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Сборная Турции в стартовом матче ЧМ-2026 уступила команде Австралии (0:2). На групповом этапе туркам также предстоит сыграть с Парагваем (19 июня) и США (25 июня).