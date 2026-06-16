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Турецкого комментатора отстранили от работы на ЧМ после ошибки

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT отстранила спортивного комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание Gercek Gündem.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, причиной отстранения комментатора стали ошибки, допущенные им во время матча между сборными Ирана и Новой Зеландии (2:2). В течение нескольких минут Чимен путал команды, ошибочно называя игроков одной сборной представителями другой. Работа комментатора вызвала широкий резонанс в турецких социальных сетях.

Телеканал TRT назвал произошедшее неприемлемым с точки зрения стандартов вещания и принес извинения зрителям. В организации сообщили, что по факту ошибки начаты административные и инспекционные процедуры.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Сборная Турции в стартовом матче ЧМ-2026 уступила команде Австралии (0:2). На групповом этапе туркам также предстоит сыграть с Парагваем (19 июня) и США (25 июня).