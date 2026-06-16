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Во Франции опровергли слухи о конфликте с игроками из-за бонусов

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло опроверг слухи о конфликте с футболистами национальной команды по поводу бонусов на чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным RMC Sport, игроки были недовольны предложенными условиями. Изначально речь шла о двух билетах на каждый матч для каждого игрока, а бонусы предлагалось выплачивать начиная с полуфинала чемпионата мира. В итоге федерация увеличила квоту до четырех мест на трибунах для каждого футболиста и согласилась выплачивать бонусы начиная с 1/16 финала.

«Я видел, что ходили разговоры о “напряженности” или “напряженных отношениях”, но это совершенно неверно. Все переговоры прошли очень спокойно и очень быстро, в духе взаимной заинтересованности в спортивных достижениях французской команды», — сказал Диалло в эфире радиостанции France Inter.

По данным СМИ, по сравнению с прошлыми мундиалями суммы бонусов не вырастут: в 2018 году каждый французский чемпион получил около 400 тысяч евро, а в 2022-м финалисты заработали 500 тысяч евро на человека.

16 июня французы стартуют на групповом этапе чемпионата мира матчем со сборной Сенегала, встреча начнется в 22 часа по московскому времени. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.