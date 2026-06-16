Во Франции опровергли слухи о конфликте с игроками из-за бонусов

По данным RMC Sport, игроки были недовольны предложенными условиями. Изначально речь шла о двух билетах на каждый матч для каждого игрока, а бонусы предлагалось выплачивать начиная с полуфинала чемпионата мира. В итоге федерация увеличила квоту до четырех мест на трибунах для каждого футболиста и согласилась выплачивать бонусы начиная с 1/16 финала.