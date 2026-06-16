Ленини: Возинья для нас — все равно что Лев Яшин для России

— Даже не могу описать это чувство. Оно есть у меня в груди, я испытываю его прямо на поле во время матча. Но мне сложно это объяснить. Я слышал, как болельщики скандировали название нашей страны. Нелегко было поверить своим ушам, но это объяснимо. Хочу сказать спасибо всем, кто нас поддерживает.