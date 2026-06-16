Болельщики сборных Аргентины и Алжира подрались на Таймс-сквер

По информации источника, фанаты из Алжира, Аргентины, Франции и Сенегала устроили на площади совместную вечеринку. Сначала все проходило в дружелюбной атмосфере с песнями и фаерами, однако спустя некоторое время разгорелась потасовка.
На видео, опубликованном в соцсетях, болельщики дерутся и кидают друг в друга различные предметы. Дерущихся болельщиков пришлось разнимать сотрудникам полиции Нью-Йорка. По крайней мере один человек был задержан.
Матч между сборными Аргентины и Алжира состоится в Канзас-Сити в ночь на среду, 17 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени. Эта встреча станет для обеих команд первой на турнире.
Вместе с Аргентиной и Алжиром в группе G находятся команды Иордании и Австрии.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.