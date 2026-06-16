Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
7.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
14.75
X
7.24
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.20
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2

Болельщики сборных Аргентины и Алжира подрались на Таймс-сквер

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке произошли столкновения между болельщиками сборных Аргентины и Алжира. Об этом сообщает Le Figaro.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, фанаты из Алжира, Аргентины, Франции и Сенегала устроили на площади совместную вечеринку. Сначала все проходило в дружелюбной атмосфере с песнями и фаерами, однако спустя некоторое время разгорелась потасовка.

На видео, опубликованном в соцсетях, болельщики дерутся и кидают друг в друга различные предметы. Дерущихся болельщиков пришлось разнимать сотрудникам полиции Нью-Йорка. По крайней мере один человек был задержан.

Матч между сборными Аргентины и Алжира состоится в Канзас-Сити в ночь на среду, 17 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени. Эта встреча станет для обеих команд первой на турнире.

Вместе с Аргентиной и Алжиром в группе G находятся команды Иордании и Австрии.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.