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Икер Касильяс оценил игру Испании в матче с Кабо-Верде на ЧМ

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказался после матча национальной команды с Кабо-Верде на чемпионате мира 2026, который завершился нулевой ничьей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, сборная Испании сыграла хорошо. Это один из тех матчей, которые случаются один раз из десяти. Вы создаете моменты, но они не реализуются. Я понимаю, что у людей могут возникнуть сомнения, но сейчас не тот случай. Сохраняйте спокойствие. Нужно пережить этот период и думать о Саудовской Аравии», — написал Касильяс в социальных сетях.

Сборная Испании стартовала на чемпионате мира 2026 матчем с Кабо-Верде и не смогла поразить ворота соперника. Следующую встречу команда проведет с Саудовской Аравией. Матч состоится 21 июня.

Икер Касильяс пять раз подряд (в 2008—2012 годах) был признан лучшим вратарем мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Голкипер добился значительных успехов в составе сборной Испании: победа на чемпионате мира в 2010 году и два титула чемпиона Европы (2008, 2012).

За время выступлений за «Реал» голкипер добился впечатляющих успехов, выиграв пять титулов чемпиона Испании, одержав две победы в Кубке и четыре победы в Суперкубке Испании. Также Касильяс три раза победил в Лиге чемпионов, дважды завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира. В составе «Порту» футболист стал чемпионом Португалии и выиграл Суперкубок страны.

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
15.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Педру Лейтау Бриту
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
20
Педри
90+3′
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
71′
6
Микель Мерино
16
Родри
87′
17
Нико Уильямс
7
Ферран Торрес
81′
10
Дани Ольмо
9
Гави
71′
19
Ламин Ямаль
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
13
Сидни Лопеш Кабрал
16′
76′
8
Силва Мартинс Жуан Паулу
7
Жоване Кабрал
61′
14
Дерой Дуарте
19
Дайлон Ливраменто
61′
17
Вилли Семеду
15
Ларос Дуарте
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
79′
18
Телму Арканжу
Статистика
Испания
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
27
6
Удары в створ
7
1
Угловые
11
1
Фолы
10
1
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти