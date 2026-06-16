Икер Касильяс оценил игру Испании в матче с Кабо-Верде на ЧМ

«На мой взгляд, сборная Испании сыграла хорошо. Это один из тех матчей, которые случаются один раз из десяти. Вы создаете моменты, но они не реализуются. Я понимаю, что у людей могут возникнуть сомнения, но сейчас не тот случай. Сохраняйте спокойствие. Нужно пережить этот период и думать о Саудовской Аравии», — написал Касильяс в социальных сетях.