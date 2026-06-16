Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
перерыв
Франция
0
:
Сенегал
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.95
П2
5.66
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.36
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Семин рассказал, что его больше всего удивляет на ЧМ-2026

Чемпионат мира стартовал 11 июня.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от ЧМ-2026 и рассказал, какие моменты турнира удивили его сильнее всего.

«Чемпионат мира не может не понравиться. Хорошо проявляют себя команды Марокко, Кабо-Верде, лидеры испанцы и нидерландцы играют не в полную силу. Наверное, закономерно, потому что не тот раздражитель, но, с другой стороны, берегут силы для важных матчей, потому что из группы выйдут. Удивляют полные стадионы, хотя говорили про дороговизну билетов, что не будет людей. Громадные стадионы заполнены полностью.

Не понравился первый матч сборной Бразилии, но Марокко был в хороших кондициях, имел большие шансы на победу. Что касается перерывов на водопой, я думаю, что всем тренерам и игрокам не нравится. Но это часть футбола, большой бизнес. За этот период идет реклама, в Америке на всех матчах это происходит», — сказал Семин ТАСС.