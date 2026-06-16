Сборная Германии обнаружила ядовитую змею у своей базы на ЧМ

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих сообщил, что футболисты национальной команды заметили ядовитую змею рядом с тренировочной базой на чемпионате мира-2026 в Уинстон-Сейлеме, штат Северная Каролина.



«Вчера мы видели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе нужно обязательно ехать в больницу. Я не думаю, что умрешь, но это точно опасно. У меня такое чувство, что если наступить на такую змею, это может плохо кончиться. Поэтому мы стараемся держаться подальше от местных животных. К ним у меня есть уважение. В Германии, как мне кажется, опасных животных не так много», — приводит Bild слова Киммиха.



В стартовом матче чемпионата мира-2026 сборная Германии 14 июня крупно победила Кюрасао — 7:1. Во втором туре группового этапа немцы 20 июня встретятся с Кот-д’Ивуаром, а 25 июня сыграют с Эквадором.