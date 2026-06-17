Сборная Южной Кореи объявила бойкот журналистам

Футболисты сборной Южной Кореи решили не общаться с журналистами во время чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде, сообщает The Telegraph.



Как отмечает источник, причиной стало недовольство игроков поведением представителей СМИ, которые насмехались над освобождением капитана команды Сон Хын Мина от обязательной службы в армии. Корейская футбольная ассоциация прокомментировала произошедшее.



«Утечка разговоров вызвала большой шок и разочарование у команды», — говорится в заявлении организации.



На чемпионате мира-2026 сборная Южной Кореи начала выступление матчем против Чехии и одержала победу со счетом 2:1. В следующих встречах группового этапа корейцы сыграют с командами Мексики и ЮАР.



ЧМ-2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года победила Францию. Лучшим достижением Южной Кореи на мировых первенствах остается четвертое место на домашнем ЧМ-2002, когда команду возглавлял Гус Хиддинк, позднее работавший со сборной России.