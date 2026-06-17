Тренер предоставил норвежцам два выходных после победы над иракцами

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен предоставил игрокам команды два выходных после победы над сборной Ирака в матче группового этапа чемпионата мира, сообщает Reuters.
Норвежцы обыграли Ирак со счетом 4:1 в первом туре группы I. Дубль в матче оформил Эрлинг Холанд, для которого это была первая игра на чемпионате мира.
«Думаю, им будет полезно не видеть меня в ближайшие два дня», — сказал Сольбаккен журналистам.
Тренер отметил, что многие футболисты встретятся с семьями. По его словам, игроки могут тренироваться по желанию, но также могут выбрать другой отдых.
«Сейчас действительно хорошо сделать паузу. Все было очень интенсивно, и, думаю, все чувствовали, что это большое событие и тяжелый турнир. Возможность расслабить голову и тело, увидеть семью — это очень хорошо для них», — добавил Сольбаккен.
Сборная Норвегии вернулась на чемпионат мира впервые за 28 лет. Следующий матч команда проведет 22 июня против сборной Сенегала, которая в первом туре уступила Франции со счетом 1:3.
Грэм Арнольд
Столе Сольбаккен
Айман Хуссейн
(Амир Аль-Аммари)
39′
Эрлинг Холанн
(Давид Меллер Вольфе)
29′
Эрлинг Холанн
43′
Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
76′
Айман Хуссейн
90+6′
12
Хассан Джалал
23
Мерхас Доски
4
Заид Тахсин
86′
5
Акам Хашем
16
Амир Аль-Аммари
18
Айман Хуссейн
3
Хуссейн Али
73′
25
Мустафа Саадун
8
Ибраим Байеш
78′
10
Али Моханад
17
Али Ясим
73′
11
Ахмед Касем
24
Заид Исмаил
59′
14
Зидан Икбал
9
Али Аль-Хамади
59′
21
Марко Фарджи
1
Эрьян Нюланн
26
Юлиан Рюэрсон
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
73′
4
Лео Эстигор
10
Мартин Эдегор
81′
6
Патрик Берг
20
Антонио Нуса
73′
18
Кристиан Торстведт
14
Фредрик Эурснес
73′
22
Оскар Бобб
7
Александр Серлот
73′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти