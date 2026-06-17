Тренер предоставил норвежцам два выходных после победы над иракцами

«Сейчас действительно хорошо сделать паузу. Все было очень интенсивно, и, думаю, все чувствовали, что это большое событие и тяжелый турнир. Возможность расслабить голову и тело, увидеть семью — это очень хорошо для них», — добавил Сольбаккен.