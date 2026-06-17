Месси в 12-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ

Встреча прошла в Канзас-Сити. 38-летний Месси отличился на 17-й, 60-й и 79-й минутах. Нападающий довел число забитых мячей на ЧМ до 16, повторив бомбардирский рекорд экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе. Всего за карьеру Месси забил 914 голов в 1157 матчах.
Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), награда «Лучший игрок матча» досталась аргентинскому форварду в рекордный 12-й раз.
Четыре награды на ЧМ-2014 в Бразилии — рекорд, который Месси делит с Уэсли Снейдером. Экс-полузащитник сборной Нидерландов четырежды признавался лучшим игроком матча на ЧМ-2010 в ЮАР.
Месси также стал рекордсменом чемпионатов мира, приняв участие в шестом мундиале.
В следующем матче сборная Аргентины 22 июня встретится с Австрией. Алжир в этот же день сыграет с Иорданией.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти