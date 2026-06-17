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Холанд отреагировал на хет-трик Месси в первом матче на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал хет-трик капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1-го тура ЧМ-2026 против команды Алжира (3:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

38-летний аргентинец стал автором самого возрастного хет-трика в истории чемпионатов мира (38 лет 359 дней), забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Кроме того, он повторил рекорд Мирослава Клозе по общему количеству голов на чемпионате мира (16).

Холанд, оформивший в предыдущей встрече дубль в ворота сборной Ирака (4:1), опубликовал в соцсетях селфи из самолета и восхитился историческим достижением капитана аргентинской сборной.

«Месси — безумец», — подписал фото Холанд, добавив эмодзи короны.

Во втором туре ЧМ-2026 сборная Аргентины в Хьюстоне сыграет против Австрии, а сборная Норвегии в Нью-Йорке встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут в понедельник, 22 июня.

Аргентина
3:0
Первый тайм: 1:0
Алжир
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
Алжир
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Статистика
Аргентина
Алжир
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
6
0
Угловые
2
2
Фолы
13
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти