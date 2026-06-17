Холанд отреагировал на хет-трик Месси в первом матче на ЧМ-2026

38-летний аргентинец стал автором самого возрастного хет-трика в истории чемпионатов мира (38 лет 359 дней), забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Кроме того, он повторил рекорд Мирослава Клозе по общему количеству голов на чемпионате мира (16).