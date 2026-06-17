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Арнаутович стал самым возрастным автором гола Австрии на ЧМ

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович отличился в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года с Иорданией (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча группы J прошла в Сан-Франциско. В составе победителей голы забили Романо Шмид (20-я минута) и 37-летний Марко Арнаутович (90+12, с пенальти). У проигравших отличился нападающий Али Олван (50). Также на 76-й минуте защитник Иордании Язан Аль-Араб отправил мяч в свои ворота.

Как сообщает OptaFranz, Арнаутович в возрасте 37 лет и 59 дней побил рекорд Тони Польстера, которому было 34 года и 93 дня, когда он забил гол Камеруну на чемпионате мира 1998 года.

В следующем матче Австрия 22 июня сыграет против Аргентины. Сборная Иордании в этот же день встретится с Алжиром.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Австрия
3:1
Первый тайм: 1:0
Иордания
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 07:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Ральф Рангник
Джамал Селлами
Голы
Австрия
Романо Шмид
(Ксавер Шлагер)
21′
Язан Аль-Араб
76′
Марко Арнаутович
90+12′
Иордания
Али Ольван
(Нур Аль-Равабдех)
50′
Составы команд
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
9
Марсель Забитцер
77′
20
Конрад Лаймер
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
16
Филлипп Мвене
59′
3
Кевин Дансо
18
Романо Шмид
83′
21
Патрик Виммер
14
Саша Калайджич
46′
7
Марко Арнаутович
8
Давид Алаба
59′
17
Карни Чуквуэмека
4
Ксавер Шлагер
59′
24
Пауль Ваннер
Иордания
1
Язид Абулайла
5
Язан Аль-Араб
20
Моханнад Абу Таха
21
Низар Аль-Рашдан
8
Нур Аль-Равабдех
9
Али Ольван
3
Абдулла Насиб
81′
19
Саед Аль-Рошан
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
72′
17
Салим Обаид
23
Эхсан Хаддад
81′
13
Махмуд Аль-Марди
10
Муса Аль-Таамари
88′
25
Мохаммад Аль-Давуд
22
Абдулла Аль-Фахури
89′
24
Али Азайзех
Статистика
Австрия
Иордания
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
5
2
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
4
4
Угловые
4
3
Фолы
12
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Дахан Бейда
(Мавритания)
Боковой судья
Ошейн Нэйшн
(Ямайка)
Боковой судья
Жерсон Эмиллиану Душ Сантуш
(Ангола)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти