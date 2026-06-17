Месси повторил достижение Олега Саленко на чемпионатах мира

Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0), благодаря чему смог повторить рекорд Мирослава Клозе по общему количеству голов на чемпионате мира (16).
До Месси последним игроком, которому удалось забить три мяча в ворота африканской сборной на мундиале был нападающий сборной России Олег Саленко, который на групповом этапе ЧМ-1994 в США забил пять голов в ворота сборной Камеруна (6:1).
В истории чемпионатов мира лишь три игрока отличались тремя голами в матчах против африканских команд. Первым этом сделал югославский нападающий Душан Баевич, оформивший хет-трик в ворота сборной Заира (9:0) на ЧМ-1974 в Германии.
Месси стал самым возрастным автором хет-трика и третьим самым возрастным автором голам в истории ЧМ — он отличился в возрасте 38 лет 359 дней. После шестого игрового дня он лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.
Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицы группы J. В понедельник, 22 июня, «альбиселесте» в Хьюстоне сыграют против сборной Австрии. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.