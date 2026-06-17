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ФИФА обязала Мусиалу заклеить логотип наушников на ЧМ

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала выполнил требование ФИФА перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Кюрасао (7:1), сообщает Bild.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Поскольку Beats не входит в число официальных спонсоров Международной федерации футбола (ФИФА), а на официальных мероприятиях турнира запрещено демонстрировать бренды, не являющиеся его спонсорами, футболист пошел на компромисс. У Мусиалы заключен личный контракт с производителем наушников Beats — чтобы соблюсти правила, он заклеил логотип на своих наушниках полосой ленты.

Подобные ограничения не новость для крупных турниров. Например, на чемпионате Европы 2020 года игроков просили убирать со столов бутылки с напитками, если бренд не был официальным спонсором мероприятия — ситуация с Мусиалой вписывается в эту же практику строгого контроля брендинга.

В следующем туре, 20 июня, сборная Германии встретится с командой Кот-д’Ивуара.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.