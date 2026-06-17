«Кто-то из них станет чемпионом». Гусев назвал фаворитов ЧМ-2026

«Испанцы, французы, португальцы очень хорошие. Кто-то из них станет чемпионом. Не многовато ли 48 сборных? Мне тоже так кажется. Честно, некоторые матчи, наверное, будут малоинтересными для болельщиков. Оптимальным форматом было 24 команды», — сказал Гусев.