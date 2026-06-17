«Кто-то из них станет чемпионом». Гусев назвал фаворитов ЧМ-2026

«Испанцы, французы, португальцы очень хорошие. Кто-то из них станет чемпионом. Не многовато ли 48 сборных? Мне тоже так кажется. Честно, некоторые матчи, наверное, будут малоинтересными для болельщиков. Оптимальным форматом было 24 команды», — сказал Гусев.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Испанцы стартовали на ЧМ-2026 с сенсационной ничьей со сборной Кабо-Верде (0:0), а французы вчера обыграли команду Сенегала (3:1).
Сборная Португалии стартует на турнире матчем против команды ДР Конго, который пройдет сегодня, 17 июня. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, пен. 4:2).