ФИФА объявила о рекордной посещаемости ЧМ за один день

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила на своей странице в социальных сетях о рекордной посещаемости 16 июня. Согласно данным организации, в этот день на матчах чемпионата мира в Северной Америке присутствовали 281 тысяча зрителей — это лучший результат за один день в истории мировых первенств.
Рекорд был установлен на шестой день турнира, когда прошли четыре матча группового этапа в нескольких городах США. Среди них встреча Аргентины и Алжира (3:0) в Канзас‑Сити, матчи Норвегии и Ирака (4:1) в Бостоне, Франции с Сенегалом (3:1) в Нью-Джерси, а также игра Австрии и Иордании в Сан-Франциско (3:1). В ФИФА назвали рекордную посещаемость «подтверждением того, что футбол объединяет мир», и поблагодарили болельщиков за «цвет, атмосферу и эмоции».
16 июня ФИФА сообщала, что за первые пять дней турнира (с 11 по 15 июня) общая посещаемость превысила 1 миллион зрителей. Таким образом, действующий рекорд по общей посещаемости (3,59 миллиона зрителей на турнире 1994 года в США) может быть побит в ближайшее время.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.