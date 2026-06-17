ФИФА объявила о рекордной посещаемости ЧМ за один день

Рекорд был установлен на шестой день турнира, когда прошли четыре матча группового этапа в нескольких городах США. Среди них встреча Аргентины и Алжира (3:0) в Канзас‑Сити, матчи Норвегии и Ирака (4:1) в Бостоне, Франции с Сенегалом (3:1) в Нью-Джерси, а также игра Австрии и Иордании в Сан-Франциско (3:1). В ФИФА назвали рекордную посещаемость «подтверждением того, что футбол объединяет мир», и поблагодарили болельщиков за «цвет, атмосферу и эмоции».