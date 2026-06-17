Тренер Австрии назвал сложным матч с дебютантом ЧМ Иорданией

Матч группы J, который прошел в Сан-Франциско, завершился победой Австрии со счетом 3:1.
Сборная Австрии восьмой раз участвует в мундиале и впервые с 1998 года. Национальная команда Иордании пробилась на чемпионат мира впервые в своей истории.
«Это был чрезвычайно сложный матч, Иордания сильно осложнила нам жизнь. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру, лучше стало к середине второго тайма. В итоге мы заслуженно победили, но это была тяжелая игра. Качество игры улучшилось, замены нам очень помогли. В целом по ходу матча мы получили несколько сигналов. Для нас на кону стояло больше, это было заметно по Иордании. Они бегали изо всех сил и оказались сильнее, чем мы ожидали», — приводит слова Рангника sport.ORF.
В следующем матче Австрия 22 июня сыграет против Аргентины. Сборная Иордании в этот же день встретится с Алжиром.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Ральф Рангник
Джамал Селлами
Романо Шмид
(Ксавер Шлагер)
21′
Язан Аль-Араб
76′
Марко Арнаутович
90+12′
Али Ольван
(Нур Аль-Равабдех)
50′
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
9
Марсель Забитцер
77′
20
Конрад Лаймер
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
16
Филлипп Мвене
59′
3
Кевин Дансо
18
Романо Шмид
83′
21
Патрик Виммер
14
Саша Калайджич
46′
7
Марко Арнаутович
8
Давид Алаба
59′
17
Карни Чуквуэмека
4
Ксавер Шлагер
59′
24
Пауль Ваннер
1
Язид Абулайла
5
Язан Аль-Араб
20
Моханнад Абу Таха
21
Низар Аль-Рашдан
8
Нур Аль-Равабдех
9
Али Ольван
3
Абдулла Насиб
81′
19
Саед Аль-Рошан
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
72′
17
Салим Обаид
23
Эхсан Хаддад
81′
13
Махмуд Аль-Марди
10
Муса Аль-Таамари
88′
25
Мохаммад Аль-Давуд
22
Абдулла Аль-Фахури
89′
24
Али Азайзех
Главный судья
Дахан Бейда
(Мавритания)
Боковой судья
Ошейн Нэйшн
(Ямайка)
Боковой судья
Жерсон Эмиллиану Душ Сантуш
(Ангола)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти