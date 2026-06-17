Тренер Австрии назвал сложным матч с дебютантом ЧМ Иорданией

«Это был чрезвычайно сложный матч, Иордания сильно осложнила нам жизнь. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру, лучше стало к середине второго тайма. В итоге мы заслуженно победили, но это была тяжелая игра. Качество игры улучшилось, замены нам очень помогли. В целом по ходу матча мы получили несколько сигналов. Для нас на кону стояло больше, это было заметно по Иордании. Они бегали изо всех сил и оказались сильнее, чем мы ожидали», — приводит слова Рангника sport.ORF.