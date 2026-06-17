Игрок сборной Франции раскритиковал поле стадиона финала ЧМ-2026

Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, которому предстоит принять финальный матч турнира.
«Газон… Даже не уверен, что это можно так назвать. Скорее это похоже на довольно жесткое и твердое искусственное покрытие. Но условия одинаковы для обеих команд, так что надо приспосабливаться», — сказал Рабьо.
Ранее на качество газона на стадионе «Метлайф» жаловались игроки сборной Бразилии, в частности звездный вингер «пентакампеонов» Винисиус Жуниор.
Стоит отметить, что на «Метлайфе» обычно используется синтетическое покрытие FieldTurf, предназначенное для матчей по американскому футболу. За неделю до старта ЧМ-2026 стало известно, что поверх него временно будет уложен натуральный газон.
Сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая команде Норвегии по дополнительным показателям. В ночь на вторник, 23 июня, французы в Филадельфии сыграют против сборной Ирака. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Пап Тиав
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти