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Игрок сборной Франции раскритиковал поле стадиона финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо остался недоволен качеством газона после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Сенегала (3:1). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, которому предстоит принять финальный матч турнира.

«Газон… Даже не уверен, что это можно так назвать. Скорее это похоже на довольно жесткое и твердое искусственное покрытие. Но условия одинаковы для обеих команд, так что надо приспосабливаться», — сказал Рабьо.

Ранее на качество газона на стадионе «Метлайф» жаловались игроки сборной Бразилии, в частности звездный вингер «пентакампеонов» Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что на «Метлайфе» обычно используется синтетическое покрытие FieldTurf, предназначенное для матчей по американскому футболу. За неделю до старта ЧМ-2026 стало известно, что поверх него временно будет уложен натуральный газон.

Сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице группы I, уступая команде Норвегии по дополнительным показателям. В ночь на вторник, 23 июня, французы в Филадельфии сыграют против сборной Ирака. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Франция
3:1
Первый тайм: 0:0
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
16.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80545 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Пап Тиав
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Сенегал
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
Сенегал
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Статистика
Франция
Сенегал
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
2
Угловые
6
4
Фолы
5
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти