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В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча ЧМ

Рабочий день в Узбекистане в четверг, 18 июня, начнется на час позже из-за дебютного матча сборной на мировом первенстве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters
Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа K, 18.06.2026, 5:00
Узбекистан
-
Колумбия
-

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил госслужащим прийти на работу в четверг к 10:00 из-за первого в истории матча сборной на чемпионате мира 2026 года.

«Конечно, наш уважаемый президент, как и наш 40-миллионный народ, очень ждет этот матч. Президент завтра посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками», — приводит слова секретаря главы государства Шерзода Асадова РИА Новости,

Сборная Узбекистана впервые в своей истории выступит на чемпионате мира. Первый матч на мундиале сборная сыграет с Колумбией 18 июня в 5 часов утра. Команда попала в группу K, где также встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.