В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча ЧМ

Сборная Узбекистана впервые в своей истории выступит на чемпионате мира. Первый матч на мундиале сборная сыграет с Колумбией 18 июня в 5 часов утра. Команда попала в группу K, где также встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).