В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча ЧМ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил госслужащим прийти на работу в четверг к 10:00 из-за первого в истории матча сборной на чемпионате мира 2026 года.
«Конечно, наш уважаемый президент, как и наш 40-миллионный народ, очень ждет этот матч. Президент завтра посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками», — приводит слова секретаря главы государства Шерзода Асадова РИА Новости,
Сборная Узбекистана впервые в своей истории выступит на чемпионате мира. Первый матч на мундиале сборная сыграет с Колумбией 18 июня в 5 часов утра. Команда попала в группу K, где также встретится с Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.