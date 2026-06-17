Мостовой ответил, вышла бы сборная России из группы на ЧМ-2026

Александр Мостовой заявил, что сборная России вышла бы в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
«Однозначно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. С таким форматом, конечно, ты выйдешь из любой группы, если попадешь в тройку. Наверняка кто-то выйдет в плей-офф с двумя очками или с одной победой. И наши бы также спокойно вышли», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Клубы Российской Премьер-лиги не выступают в еврокубках, а сборные проводят лишь товарищеские матчи.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.