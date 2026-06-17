Мостовой ответил, вышла бы сборная России из группы на ЧМ-2026

«Однозначно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. С таким форматом, конечно, ты выйдешь из любой группы, если попадешь в тройку. Наверняка кто-то выйдет в плей-офф с двумя очками или с одной победой. И наши бы также спокойно вышли», — приводит слова Мостового «Чемпионат».