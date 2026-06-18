Каннаваро высказался о поражении Узбекистана в дебютном матче ЧМ

«Игра была интересной. Во втором тайме мы смогли изменить игру. Старались взять контроль над ней. В первую очередь мы сюда приехали для того, чтобы показать Узбекистан с позитивной стороны. Я всегда говорю своей команде, что нужно активно действовать во время матча. Тяжело играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча.



В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но к сожалению, пропустили голы. Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними», — приводит слова Каннаваро Upl.uz.