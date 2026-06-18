Каннаваро высказался о поражении Узбекистана в дебютном матче ЧМ

Встреча группы К прошла в Мехико. В составе победителей мячи забили Даниэль Муньос (40-я минута), Луис Диас (65) и Хаминтон Кампас (90+9). У проигравших отличился Аббосбек Файзуллаев (60).
«Игра была интересной. Во втором тайме мы смогли изменить игру. Старались взять контроль над ней. В первую очередь мы сюда приехали для того, чтобы показать Узбекистан с позитивной стороны. Я всегда говорю своей команде, что нужно активно действовать во время матча. Тяжело играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча.
В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но к сожалению, пропустили голы. Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними», — приводит слова Каннаваро Upl.uz.
Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира. Фабио Каннаваро возглавил национальную команду в октябре 2025 года.
В следующем матче Узбекистан 23 июня встретится с Португалией в Хьюстоне. Сборная Колумбии в этот же день сыграет против ДР Конго в мексиканском Запопане.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Аббосбек Файзуллаев
60′
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти