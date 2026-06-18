Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.63
П2
4.41
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.20
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гана
1
:
Панама
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
4
:
Хорватия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
1
:
ДР Конго
1
П1
X
П2

Каннаваро высказался о поражении Узбекистана в дебютном матче ЧМ

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал поражение команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Колумбией (1:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча группы К прошла в Мехико. В составе победителей мячи забили Даниэль Муньос (40-я минута), Луис Диас (65) и Хаминтон Кампас (90+9). У проигравших отличился Аббосбек Файзуллаев (60).

«Игра была интересной. Во втором тайме мы смогли изменить игру. Старались взять контроль над ней. В первую очередь мы сюда приехали для того, чтобы показать Узбекистан с позитивной стороны. Я всегда говорю своей команде, что нужно активно действовать во время матча. Тяжело играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча.

В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но к сожалению, пропустили голы. Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними», — приводит слова Каннаваро Upl.uz.

Сборная Узбекистана впервые принимает участие в чемпионате мира. Фабио Каннаваро возглавил национальную команду в октябре 2025 года.

В следующем матче Узбекистан 23 июня встретится с Португалией в Хьюстоне. Сборная Колумбии в этот же день сыграет против ДР Конго в мексиканском Запопане.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти