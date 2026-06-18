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Норвежские болельщики устроили «греблю викингов» на трибунах ЧМ

Болельщики сборной Норвегии устроили необычный перформанс на трибунах во время матча 1-го тура группового этапа против команды Ирака (4:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На стадионе в Бостоне норвежские болельщики продемонстрировали «греблю викингов» — синхронные движения, имитирующие движения гребцов на драккаре, традиционном корабле викингов. Каждое движение сопровождается боевыми выкриками «ху» или «у», похожими на те, что звучали во время «викингских хлопков» исландских болельщиков на ЧМ-2018 в России.

Этот перформанс давно является визитной карточкой скандинавских фанатов, однако широкое внимание получил только сейчас, поскольку сборная Норвегии не играла на крупных футбольных турнирах с 2000 года.

В соцсетях завирусились видео, на которых норвежские болельщики демонстрируют «греблю викингов» в разных местах за пределами стадиона — например, на эскалаторе железнодорожного вокзала. После матча с Ираком норвежцы собрались в одном из бостонских скверов, где уже учили этим движениям болельщиков других сборных.

После первого тура сборная Норвегии возглавляет турнирную таблицу группы I, по дополнительным показателям опережая прошлогоднего финалиста мундиаля — команду Франции. В ночь на вторник, 23 июня, норвежцы в Нью-Йорке сыграют против сборной Сенегала. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.

Ирак
1:4
Первый тайм: 1:2
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
17.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63106 зрителей
Главные тренеры
Грэм Арнольд
Столе Сольбаккен
Голы
Ирак
Айман Хуссейн
(Амир Аль-Аммари)
39′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Давид Меллер Вольфе)
29′
Эрлинг Холанн
43′
Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
76′
Айман Хуссейн
90+6′
Составы команд
Ирак
12
Хассан Джалал
23
Мерхас Доски
4
Заид Тахсин
86′
5
Акам Хашем
16
Амир Аль-Аммари
18
Айман Хуссейн
3
Хуссейн Али
73′
25
Мустафа Саадун
8
Ибраим Байеш
78′
10
Али Моханад
17
Али Ясим
73′
11
Ахмед Касем
24
Заид Исмаил
59′
14
Зидан Икбал
9
Али Аль-Хамади
59′
21
Марко Фарджи
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
26
Юлиан Рюэрсон
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
73′
4
Лео Эстигор
10
Мартин Эдегор
81′
6
Патрик Берг
20
Антонио Нуса
73′
18
Кристиан Торстведт
14
Фредрик Эурснес
73′
22
Оскар Бобб
7
Александр Серлот
73′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Ирак
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
1
5
Угловые
2
5
Фолы
12
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти