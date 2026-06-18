Норвежские болельщики устроили «греблю викингов» на трибунах ЧМ

В соцсетях завирусились видео, на которых норвежские болельщики демонстрируют «греблю викингов» в разных местах за пределами стадиона — например, на эскалаторе железнодорожного вокзала. После матча с Ираком норвежцы собрались в одном из бостонских скверов, где уже учили этим движениям болельщиков других сборных.