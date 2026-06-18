Луис Диас отреагировал на победу Колумбии в матче ЧМ-2026

«Сегодня я воплощаю в жизнь свою детскую мечту — играть на чемпионате мира за свою национальную команду и за свою страну. И что может быть прекраснее, чем забить гол и отдать голевую передачу? Мы очень сплоченная команда, мы будем совершенствоваться от игры к игре, и я просто очень-очень счастлив», — приводит слова Диаса пресс-служба ФИФА.