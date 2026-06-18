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Защитник сборной Франции травмировался перед матчем ЧМ-2026

Защитник национальной команды Франции Мало Гюсто повредил голеностоп во время тренировки на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает RMC Sport.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, инцидент произошел в ходе занятия: в результате столкновения с партнером по команде футболист оказался на газоне и не смог сразу подняться. После случившегося Гюсто оперативно приложил лед к поврежденной ноге.

Сейчас медики команды проводят детальное обследование игрока, чтобы установить точный характер и степень тяжести травмы. Информация о сроках восстановления будет опубликована позже.

23 июня сборная Франции проведет второй матч на чемпионате мира против Ирака. Встреча пройдет в Филадельфии. В первой игре французы обыграли Сенегал со счетом 3:1. Гюсто в этом матче остался на скамейке запасных.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


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