Защитник сборной Франции травмировался перед матчем ЧМ-2026

По данным источника, инцидент произошел в ходе занятия: в результате столкновения с партнером по команде футболист оказался на газоне и не смог сразу подняться. После случившегося Гюсто оперативно приложил лед к поврежденной ноге.
Сейчас медики команды проводят детальное обследование игрока, чтобы установить точный характер и степень тяжести травмы. Информация о сроках восстановления будет опубликована позже.
23 июня сборная Франции проведет второй матч на чемпионате мира против Ирака. Встреча пройдет в Филадельфии. В первой игре французы обыграли Сенегал со счетом 3:1. Гюсто в этом матче остался на скамейке запасных.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.