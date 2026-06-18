Сборная Узбекистана убрала раздевалку после поражения на ЧМ-2026

Ранее аналогичным поступком отличились футболисты сборной Японии, которые оставили убрали за собой в раздевалке после матча против Нидерландов (2:2). Они считаются популяризаторами культуры чистых раздевалок — подобное они уже демонстрировали на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.