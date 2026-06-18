Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.65
П2
4.70
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.21
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026
19.06
Канада
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.91
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
19.06
Мексика
:
Южная Корея
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.35
П2
3.96
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гана
1
:
Панама
0
П1
X
П2

Сборная Узбекистана убрала раздевалку после поражения на ЧМ-2026

Футболисты сборной Узбекистана убрали за сборной раздевалку после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Колумбии (1:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч проходил в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека». Для узбекских футболистов эта встреча была дебютной на чемпионатах мира.

После матча в официальном телеграм-канале Футбольной ассоциации Узбекистана (ФАУ) было опубликовано фото чистой раздевалки с оставленным на доске посланием на испанском языке.

«Большое спасибо, Мексика! Удачи на чемпионате мира. Рахмет», — гласит надпись на доске.

Ранее аналогичным поступком отличились футболисты сборной Японии, которые оставили убрали за собой в раздевалке после матча против Нидерландов (2:2). Они считаются популяризаторами культуры чистых раздевалок — подобное они уже демонстрировали на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Узбекистана также сыграет с командами Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне и Атланте.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Узбекистан
1:3
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
18.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Голы
Узбекистан
Аббосбек Файзуллаев
60′
Колумбия
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
Составы команд
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Статистика
Узбекистан
Колумбия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
3
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти