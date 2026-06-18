Сборная Узбекистана убрала раздевалку после поражения на ЧМ-2026

Матч проходил в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека». Для узбекских футболистов эта встреча была дебютной на чемпионатах мира.
После матча в официальном телеграм-канале Футбольной ассоциации Узбекистана (ФАУ) было опубликовано фото чистой раздевалки с оставленным на доске посланием на испанском языке.
«Большое спасибо, Мексика! Удачи на чемпионате мира. Рахмет», — гласит надпись на доске.
Ранее аналогичным поступком отличились футболисты сборной Японии, которые оставили убрали за собой в раздевалке после матча против Нидерландов (2:2). Они считаются популяризаторами культуры чистых раздевалок — подобное они уже демонстрировали на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Узбекистана также сыграет с командами Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне и Атланте.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Фабио Каннаваро
Нестор Лоренсо
Аббосбек Файзуллаев
60′
Даниэль Муньос
(Луис Диас)
40′
Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
65′
Хаминтон Кампас
(Хуан Камило Эрнандес)
90+9′
1
Уткир Юсупов
2
Абдукодир Хусанов
34′
18
Абдулла Абдуллаев
24
Бехруз Каримов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
5
Рустамжон Ашурматов
77′
26
Жахонгир Урозов
13
Шерзод Насруллаев
46′
4
Фаррух Сайфиев
14
Элдор Шомуродов
90′
21
Игорь Сергеев
22
Аббосбек Файзуллаев
77′
20
Азизбек Аманов
11
Остон Урунов
46′
17
Достонбек Хамдамов
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7′
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
14
Густаво Пуэрта
80′
6
Ричард Риос
11
Джон Ариас
90′
5
Кевин Кастаньо
25
Луис Хавьер Суарес
80′
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Хамес Родригес
72′
21
Хаминтон Кампас
7
Луис Диас
90′
26
Карлос Андрес Гомес
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти