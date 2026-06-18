Мексиканские военные сбили дрон, шпионивший за сборной Кореи

Во вторник, 16 июня, южнокорейские футболисты провели закрытую тренировку в Сапопане, чтобы отработать тактические комбинации перед матчем с Мексикой. Во время разминки сотрудник службы безопасности сборной заметил дрон, пролетавший над футбольным полем, и сообщил об этом мексиканским военным, после чего он был перехвачен и сбит.
Отмечается, что двое мужчин, предположительно управлявших беспилотником, успели забрать его и скрыться до появления полиции. Представители футбольной федерации обратились в правоохранительные органы с просьбой провести расследование произошедшего.
«Мне стало известно о ситуации с дроном во время нашей вчерашней тренировки. К счастью, это случилось до того, как мы начали отрабатывать тактику, поэтому, в сущности, это на нас не повлияло. В то же время я сожалею, что подобный инцидент случился в критически важный период подготовки к матчу», — сказал главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо.
Сообщается, что в последние дни при попытках проникновения в запрещенные зоны вокруг стадионов и мест размещения сборных было сбито несколько дронов. Подобные инциденты зафиксированы в трех разных городах.
Сборные Мексики и Южной Кореи после первого тура делят лидерство в турнирной таблице группы А. Они сыграют друг с другом в Сапопане в ночь на пятницу, 19 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.