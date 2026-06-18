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Мексиканские военные сбили дрон, шпионивший за сборной Кореи

Мексиканские военные сбили дрон, который кружил над спортивным комплексом, где проходила тренировка сборной Южной Кореи по футболу. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во вторник, 16 июня, южнокорейские футболисты провели закрытую тренировку в Сапопане, чтобы отработать тактические комбинации перед матчем с Мексикой. Во время разминки сотрудник службы безопасности сборной заметил дрон, пролетавший над футбольным полем, и сообщил об этом мексиканским военным, после чего он был перехвачен и сбит.

Отмечается, что двое мужчин, предположительно управлявших беспилотником, успели забрать его и скрыться до появления полиции. Представители футбольной федерации обратились в правоохранительные органы с просьбой провести расследование произошедшего.

«Мне стало известно о ситуации с дроном во время нашей вчерашней тренировки. К счастью, это случилось до того, как мы начали отрабатывать тактику, поэтому, в сущности, это на нас не повлияло. В то же время я сожалею, что подобный инцидент случился в критически важный период подготовки к матчу», — сказал главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо.

Сообщается, что в последние дни при попытках проникновения в запрещенные зоны вокруг стадионов и мест размещения сборных было сбито несколько дронов. Подобные инциденты зафиксированы в трех разных городах.

Сборные Мексики и Южной Кореи после первого тура делят лидерство в турнирной таблице группы А. Они сыграют друг с другом в Сапопане в ночь на пятницу, 19 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.

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