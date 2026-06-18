Мексиканские военные сбили дрон, шпионивший за сборной Кореи

«Мне стало известно о ситуации с дроном во время нашей вчерашней тренировки. К счастью, это случилось до того, как мы начали отрабатывать тактику, поэтому, в сущности, это на нас не повлияло. В то же время я сожалею, что подобный инцидент случился в критически важный период подготовки к матчу», — сказал главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо.