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Суперкомпьютер назвал нового фаворита ЧМ-2026

Аналитическая платформа Opta обновила прогноз вероятности победы на чемпионате мира 2026 года после завершения первого тура группового этапа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сборная Франции вышла на первое место в списке наиболее вероятных победителей чемпионата мира по футболу по итогам первого тура группового этапа, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Перед турниром Opta считала самыми высокими шансы у испанцев, но они не смогли обыграть Кабо-Верде в стартовом туре — 0:0.

Шансы французов, обыгравших Сенегал со счетом 3:1, оцениваются в 15,73%, далее идут англичане (12,33%), аргентинцы (12,28%) и испанцы (12,08%). После первых матчей группового этапа все три лидирующие в прогнозе сборные одержали победы.

Три команды — Гаити, Кюрасао и Иордания — получили 0% шансов на завоевание трофея. Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.