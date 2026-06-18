Суперкомпьютер назвал нового фаворита ЧМ-2026

Сборная Франции вышла на первое место в списке наиболее вероятных победителей чемпионата мира по футболу по итогам первого тура группового этапа, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
Перед турниром Opta считала самыми высокими шансы у испанцев, но они не смогли обыграть Кабо-Верде в стартовом туре — 0:0.
Шансы французов, обыгравших Сенегал со счетом 3:1, оцениваются в 15,73%, далее идут англичане (12,33%), аргентинцы (12,28%) и испанцы (12,08%). После первых матчей группового этапа все три лидирующие в прогнозе сборные одержали победы.
Три команды — Гаити, Кюрасао и Иордания — получили 0% шансов на завоевание трофея. Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.