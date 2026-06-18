Ивуарийцу Ваи отказали во въезде в Канаду на матч ЧМ-2026 с Германией

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду, где его команда должна сыграть с Германией во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. Матч пройдёт 20 июня в Торонто.



В мае форварда «Ниццы» задерживали по подозрению в участии в манипуляциях с событиями матча. По версии следствия, Ваи мог специально получить жёлтую карточку в игре чемпионата Франции против «Меца» 17 мая. После допроса футболиста отпустили, однако расследование продолжается.



Федерация футбола Кот-д’Ивуара сообщила, что не получала официальных уведомлений о судебных или административных процедурах в отношении игрока. При этом там подтвердили, что Ваи не смог оформить разрешение на въезд в Канаду.



23-летний нападающий, который вышел на поле в первом матче ЧМ-2026 против Эквадора и помог команде победить 1:0, останется в США.



Последнюю игру группового этапа сборная Кот-д’Ивуара проведёт 25 июня в Филадельфии против Кюрасао.