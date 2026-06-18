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Ивуарийцу Ваи отказали во въезде в Канаду на матч ЧМ-2026 с Германией

Нападающий пропустит встречу, потому что не может покинуть США.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи не получил разрешение на въезд в Канаду, где его команда должна сыграть с Германией во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. Матч пройдёт 20 июня в Торонто.

В мае форварда «Ниццы» задерживали по подозрению в участии в манипуляциях с событиями матча. По версии следствия, Ваи мог специально получить жёлтую карточку в игре чемпионата Франции против «Меца» 17 мая. После допроса футболиста отпустили, однако расследование продолжается.

Федерация футбола Кот-д’Ивуара сообщила, что не получала официальных уведомлений о судебных или административных процедурах в отношении игрока. При этом там подтвердили, что Ваи не смог оформить разрешение на въезд в Канаду.

23-летний нападающий, который вышел на поле в первом матче ЧМ-2026 против Эквадора и помог команде победить 1:0, останется в США.

Последнюю игру группового этапа сборная Кот-д’Ивуара проведёт 25 июня в Филадельфии против Кюрасао.

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