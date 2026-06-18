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Хабиб Нурмагомедов предсказал чемпиона и призеров ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на победителя и призеров чемпионата мира по футболу, который в проходит в США, Канаде и Мексике в эти дни.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— За какие сборные на ЧМ-2026 болеешь персонально ты?

— Узбекистан, Турция, Марокко.

— Кто станет чемпионом мира в 2026 году?

— На первое место я бы поставил немцев, хоть я и не болею за них. Но я думаю, что немцы. На второе место я бы поставил голландцев. На третьем месте — испанцы, — заявил Хабиб в интервью Okko Спорт.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2022 году Хабиб был введен в Зал славы UFC.