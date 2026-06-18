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Сборная Чехии упустила победу над ЮАР на ЧМ-2026

Встреча завершилась серией пенальти.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Завершилась встреча 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года, в которой сыграли сборные Чехии и ЮАР. Матч прошёл на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Главным арбитром была Тори Пенсо из США. Игра завершилась вничью — 1:1.

Сборная Чехии открыла счёт уже на шестой минуте благодаря голу полузащитника Михала Садилека. На 83-й минуте Пенсо назначила пенальти в ворота чешской команды за игру рукой. Полузащитник Тебохо Мокоена реализовал удар с 11-метровой отметки и сравнял счёт.

В первом туре группы A Чехия проиграла Южной Корее со счётом 1:2. Этот матч состоялся в пятницу, 12 июня. Сборная ЮАР днём ранее начала турнир с поражения от Мексики — 0:2. В последнем туре группового этапа Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР встретится с Южной Кореей.

Чехия
1:1
Первый тайм: 1:0
ЮАР
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
18.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 67442 зрителя
Главные тренеры
Мирослав Коубек
Уго Брос
Голы
Чехия
Михал Садилек
(Александр Сойка)
6′
ЮАР
Тебохо Мокоэна
83′
Составы команд
Чехия
1
Матей Коварж
3
Томаш Холеш
7
Ладислав Крейчи
75′
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
10
Патрик Шик
24
Александр Сойка
55′
20
Ярослав Зелены
12
Лукаш Черв
78′
2
Давид Зима
8
Владимир Дарида
55′
15
Павел Шульц
18
Михал Садилек
67′
17
Лукаш Провод
9
Адам Гложек
67′
22
Томаш Соучек
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
5
Талент Мбата
40′
4
Тебохо Мокоэна
33′
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
23
Джейден Адамс
46′
10
Реле Мофокенг
15
Икраам Райнерс
66′
17
Эвиденсе Макгопа
12
Тапело Масеко
84′
25
Камогело Себелебеле
Статистика
Чехия
ЮАР
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
17
Удары в створ
3
4
Угловые
5
5
Фолы
12
10
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти