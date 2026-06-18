Сборная Чехии упустила победу над ЮАР на ЧМ-2026

Завершилась встреча 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года, в которой сыграли сборные Чехии и ЮАР. Матч прошёл на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Главным арбитром была Тори Пенсо из США. Игра завершилась вничью — 1:1.



Сборная Чехии открыла счёт уже на шестой минуте благодаря голу полузащитника Михала Садилека. На 83-й минуте Пенсо назначила пенальти в ворота чешской команды за игру рукой. Полузащитник Тебохо Мокоена реализовал удар с 11-метровой отметки и сравнял счёт.



В первом туре группы A Чехия проиграла Южной Корее со счётом 1:2. Этот матч состоялся в пятницу, 12 июня. Сборная ЮАР днём ранее начала турнир с поражения от Мексики — 0:2. В последнем туре группового этапа Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР встретится с Южной Кореей.