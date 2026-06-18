Ивуариец Ваи смог получить разрешение на въезд в Канаду на матч ЧМ

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи получил разрешение на въезд в Канаду, где его национальная команда сыграет с Германией на чемпионате мира 2026 года, сообщает RMC Sport.



29 мая футболиста задержали во Франции по подозрению в причастности к делу о ставках. В первом тайме матча заключительного тура Лиги 1 с «Метцем» (0:0) Ваи получил жёлтую карточку. После встречи в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) поступила информация о подозрительно крупном объёме ставок на предупреждение форварда. Игрока допросили в полиции, однако затем отпустили без предъявления официальных обвинений.



Несмотря на этот эпизод, Ваи отправился со сборной Кот-д’Ивуара на ЧМ-2026 и сыграл в матче первого тура против Эквадора (1:0), который прошёл в Филадельфии. Канадские власти разрешили нападающему въезд на основании документа, выданного прокуратурой Марселя. В нём говорится, что футболист не является фигурантом расследования по делу о ставках на матч «Ницца» — «Метц».



Ранее пресс-служба Федерации футбола Кот-д’Ивуара сообщала, что Ваи не получил визу в Канаду и останется в США до возвращения команды. 25 июня ивуарийцы проведут матч против Кюрасао в Филадельфии.



Встреча Германия — Кот-д’Ивуар состоится 20 июня в Торонто.



Ранее полузащитник сборной Ганы Томас Партей также не смог въехать в Канаду из-за юридических проблем: футболиста обвиняют в сексуальном насилии. По этой причине хавбек пропустил матч своей команды с Панамой (1:0), который прошёл в Торонто в ночь на 18 июня.