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Нойер заявил, что не будет выступать за сборную после ЧМ

Голкипер не вызывался в национальную команду после чемпионата Европы — 2024, но вернулся в нее ради участия на ЧМ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не собирается продолжать карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года. Слова футболиста приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

После Евро-2024 Нойер не получал вызовов в сборную, однако вернулся в команду для участия в мировом первенстве, которое проходит в Северной Америке.

«Это будет мой последний турнир за сборную Германии, я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года, — сказал Нойер. — Я хочу с нетерпением ждать каждого матча и не думать о прощании или потенциально последней игре».

Нойеру 40 лет. С 2011 года вратарь защищает цвета мюнхенской «Баварии». В составе клуба он 13 раз выигрывал чемпионат Германии, семь раз становился обладателем Суперкубка страны, шесть раз побеждал в Кубке Германии, а также по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году и завоевал бронзу чемпионата мира 2010 года.

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